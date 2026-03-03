С введением лимита числа платежных карт на человека в России может появиться сервис проверки банковских карт. Об этом рассказал кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

В настоящее время через «Госуслуги» россияне могут проверить данные сим-карты. Подобный сервис может появиться и для банковских карт, передает «Газета.ru».

«Это упростит контроль за собственными счетами и снизит риск несанкционированных операций. С развитием семейного банкинга все больше клиентов предпочитают концентрировать обслуживание в одном банке», – сказал аналитик.

Кроме того, в банковской среде обсуждается создание Единой системы учета платежных карт. Однако такая структура потребует серьезных технологических ресурсов и может оказаться дорогостоящей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ограничить количество карт на человека для борьбы с дропперами. По ее словам, права добросовестных россиян такая мера не нарушит, но позволит побороть «веерный выпуск» карт.

