Курс евро превысил 99 рублей, доллар поднялся выше 87 рубля

Курс евро на валютном рынке Forex в четверг взлетел выше 99 рублей, свидетельствует данные торгов. Внебиржевой курс доллара преодолел отметку 87 рублей. Ослабление рубля продолжается, несмотря на резкий рост мировых цен на нефти. Сорт Brent в четверг подорожал до $118 за баррель, прибавив в цене почти 11 долларов, следует из торгов на Лондонской бирже ICE Future. Стоимость нефти ускоряет рост на фоне ударов Ирана по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока.

По состоянию на 12:14 мск, курс американской валюты вырос на 3,13 рубля, до 87,01 рубля, что на 3,17% больше уровня закрытия предыдущих торгов. На максимуме доллар поднимался до отметки 87,44 рубля.

К этому времени евро торговался по 98,44 рубля, прибавив 2,41 рубля. На пике курс единой европейской валюты достигал 99,3 рубля.

Юань выше 12,5 рублей впервые с февраля прошлого года.

Ранее Минфин России сообщил, что приостанавливает покупку и продажу валюты в марте в рамках бюджетного правила. Это связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве.

Аналитики связывают ослабление рубля с острым дефицитом иностранной валюты на рынке. Экспортеры резко сократили предложение: в феврале продажи валюты упали до минимальных $3,5 млрд (в 3,5 раза меньше прошлогоднего) из-за низких цен на нефть. Одновременно вырос спрос со стороны импортеров, опасающихся дальнейшего ослабления рубля. Эксперты ожидают, что давление на рубль сохранится в ближайшие дни, но возможен разворот на следующей неделе благодаря налоговым выплатам экспортеров или жесткой риторике Центробанка РФ.

Влияние на курс валюты оказывают также ожидания по ключевой ставке, отмечает финансовый аналитик Александр Разуваев. По его прогнозу, ЦБ в пятницу снизит ставку на 0,5 п.п. до 15%. В этом случае рубль продолжит постепенное падение.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube