В России создадут сеть «белых банкоматов», к которым смогут подключаться банки, при этом люди смогут снимать деньги без комиссии. Об этом сообщил РИА «Новости» президент «Росинкас» Сергей Верейкин.

Число банкоматов в России продолжает сокращаться: на 1 января 2026 года насчитывалось 138 тысяч штук – минимум с 2010 года. Банки стремятся снизить затраты на обслуживание и уменьшают количество аппаратов. В результате в удаленных населенных пунктов сокращается доступность финуслуг.

«Банкоматы будут принадлежать «Росинкас», на них не будет банковского бренда, поэтому такое название – «белые», оно принято и в международной практике. В результате банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов», – рассказал Верейкин.

По его словам, это должно помочь решить проблемы с доступностью банкоматов в удаленных регионах страны. «Единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности», – отметил глава «Росинкас».

При этом банки в результате внедрения сети «белых банкоматов» смогут серьезно сократить затраты на обслуживание банкоматов – до 30% от текущих расходов.

Кроме того, для клиентов кредитных организаций, которые подключатся к такой сети, «снятие и внесение наличных будет без комиссии». Сейчас же, если человек снимает средства не через свой банк, то в большинстве случаев он платит комиссию за эту услугу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

