В Ивановской области полиция задержала группировку теневых банкиров

В Ивановской области раскрыли преступную группу, которая незаконно вывела из России более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области пресечена деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере», – говорится в сообщении.

Группировкой руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы.

Преступники использовали несколько схем. В том числе – вывод денег за пределы России с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей.

15 подозреваемых задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, добавила Волк. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Иваново, Зоя Осколкова

