Треть жителей России хранят деньги дома «под матрасом»

Более трети россиян предпочитают держать сбережения дома, чтобы быстро реагировать на перемены. При этом больше половины все же хранят деньги на вкладах. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Банки.ру».

Согласно результатам опроса, 34% респондентов хранят наличные деньги дома. Россияне считают этот способ размещения сбережений удобным для контроля трат и быстрой реакции на перемены.

«Опережают «живые» рубли только вклады и накопительные счета, которые стали абсолютными лидерами среди всех способов накоплений – их выбрали 54% россиян», – говорят аналитики. Депозиты компенсируют своим владельцам официальную инфляцию и в отличие от других инструментов имеют страховую защиту от государства.

Также общий тренд на консервативную стратегию сохранения средств подтверждает и рост средней суммы вкладов: по итогам января-февраля 2026 года средняя сумма депозита достигла 737 тысяч рублей – вдвое больше, чем годом ранее.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

