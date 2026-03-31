Счетная палата: госдолг России увеличился на 21% в 2025 году

Государственный долг России по итогам 2025 года вырос на 6,1 трлн рублей (+21%) и достиг 35,1 трлн рублей, следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и консолидированных бюджетов регионов за 2025 год.

По информации ведомства, внутренний долг вырос на 29,1% до 30,7 трлн рублей. Внешний долг сократился на 15,4% до 4,5 трлн рублей.

Расходы на обслуживание госдолга составили в 2025 году 3,2 трлн рублей (100,9% к утвержденному объему), их доля в общих расходах бюджета повысилась с 5,8% в 2024 году до 7,5% в 2025 году.

В СП заключили, что установленные на 1 января 2026 года верхние пределы внутреннего и внешнего госдолга РФ, а также долга по государственным гарантиям не превышены.

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам прошлого года составил 5,66 трлн рублей. Общий объем доходов бюджета составил 37,3 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы – 8,5 трлн рублей, ненефтегазовые доходы – 28,8 трлн рублей. Расходы бюджета в 2025 году составили 42,9 трлн рублей.

«Поступления нефтегазовых доходов снизились по сравнению с 2024 годом на 2,7 трлн рублей, или на 23,8%, что в основном обусловлено снижением цены на нефть, используемой для расчета налогов, и среднего обменного курса доллара США по отношению к рублю. Одновременно сформированы дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 84,1 млрд рублей», – отметили в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что госдолг РФ остается одним из самых низких в мире и составляет менее 20% ВВП.

Москва, Наталья Петрова

