Международные резервы России за неделю снизились почти на $21 млрд

Регулятор уточнил, что на конец дня 27 марта резервы составили $755,4 млрд, сократившись за неделю на $21,4 млрд, или на 2,8%. В ЦБ пояснили, что это произошло «в основном из-за отрицательной переоценки».

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube