Невозможно оплатить покупки: в Сбербанке произошел сбой

Клиенты Сбербанка из разных регионов России массово сообщают о проблемах с оплатой в терминалах, работой онлайн-банка и отправкой переводов. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило 4,1 тыс. жалоб. Больше всего обращений поступает из Москвы, Самарской, Новосибирской, Московской областей и Санкт-Петербурга.

У клиентов не открывается приложение «Сбербанк Онлайн», не проходит оплата покупок картой через терминалы и QR-код, не проходят переводы по СБП. Люди жалуются на невозможность снять средства в банкомате.

Сбербанк уведомил клиентов о затруднениях при оплате картой. В финансовой организации подчеркнули, что работают над устранением причин.

Позднее в НСПК сообщили о сбое на стороне одного из банков и предупредили о возможных временных сложностях в работе сервисов. «Возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. Ситуация никак не влияет на сохранность средств», – сказано в сообщении. О каком банке идет речь, не раскрывается. В НСПК заверили, что на стороне платежной системы всё работает в штатном режиме.

Обновлено. О сбое сообщили клиенты еще нескольких банков – Т-Банка, Альфа-Банка, OZON Банка и ВТБ. У пользователей не проходят оплата и переводы. Также есть проблемы с открытием приложений, следует из данных Downdetector.

Москва, Наталья Петрова

