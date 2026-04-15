Аналитики Центробанка ожидают сохранения ключевой ставки на высоком уровне

Аналитики Банка России повысили прогноз по среднему уровню ключевой ставки на 2026 год до 14,1% годовых. Об этом свидетельствуют итоги макроэкономического опроса ЦБ, который регулятор регулярно проводит среди участников рынка.

В то же время прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год повышен до 10,7% с 10,3%, на 2028 год – до 9% с 8,9%.

В то же время прогнозы по инфляции на 2026 и 2027 годы были повышены до 5,5% и 4,4% соответственно, а в 2028 году, судя по их мнению, уровень повышения потребительских цен все-таки достигнет целевой отметки ЦБ в 4%.

Из результатов исследования следует, что аналитики считают наиболее вероятным среднегодовой курс американского доллара на уровне 81,2 рубля в 2026 году, хотя ранее ожидался курс заокеанской валюты в 84 рубля. Прогнозы на 2027 и 2028 годы также снижены – до 89 рублей и 96,3 рубля соответственно.

Москва, Анастасия Смирнова

