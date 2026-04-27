«Ситуация непростая»: глава Минфина рассказал о дефиците региональных бюджетов

Глава Минфина Антон Силуанов счел непростой ситуацию с региональными бюджетами в России. По его словам, их общий дефицит за 2025 год достиг 1,5 трлн рублей.

«В прошлом году дефицит вырос значительно, где-то с 200-300 миллиардов рублей для обычных дефицитов консолидированных бюджетов субъектов до 1,5 триллионов», – сказал министр на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ (цитата по «Прайм»).

Силуанов также отметил, что в 2026 году общий дефицит бюджетов регионов РФ ожидается на уровне чуть более 1,9 трлн рублей. Он добавил, что общий объем госдолга российских регионов сейчас составляет примерно 3,5 трлн рублей.

При этом министр финансов обратил внимание на то, что пять регионов не соблюдают обязательств по уровню дефицита бюджета, который не должен превышать 10-15% от утвержденного годового объема доходов и не должен покрываться за счет коммерческих кредитов. Список этих субъектов РФ, Силуанов не озвучил.

Кроме того, указал министр, восемь регионов не соблюли показатель по объему рыночных заимствований. «По итогам Федерального Казначейства мы видим, что необходимо какие-то меры принимать, в том числе и административные. Иначе мы не можем не реагировать на такое рода проявление», – заключил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что в этом году кабмином РФ принято решение списания долгов по бюджетным кредитам еще 28 регионам в сумме 41,7 млрд рублей. Также, по его словам, в правительство «внесено решение по отношению 21 региона на сумму 114 миллиардов рублей». Таким образом, «на сегодняшний момент общий объем списания составляет 383 миллиарда рублей или 35% от объема всех высвобождаемых средств», – уточнил он. В девяти регионах задолженность уже полностью списана, добавил министр.

Списание долгов по бюджетным кредитам осуществляется в рамках поручения президента России Владимира Путина. Регионам РФ будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.

Силуанов также отметил, что в 2026 году для регионов будет запущен новый вид казначейского кредита. Эта мера поможет субъектам покрывать кассовые разрывы в течение месяца, уточнил он.

