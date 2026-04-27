Реальные ставки по кредиткам в России поставили рекорд

Полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам в России достигла 54,3%, что на 7,6 процентного пункта больше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. По сравнению с февралем показатель увеличился на 0,4 процентных пункта. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Там отметили, что ПСК растет третий месяц подряд. Показатель в марте достиг рекордного значения за последние годы.

Среди 30 регионов-лидеров по выдаче кредиток наибольшее значение ПСК в минувшем месяце было зафиксировано в Белгородской области (55,2%), Крыму (55,2%), Тульской (55,2%), Московской (55,1%) и Самарской (55,1%) областях, а также в Москве (54,9%). Наименьший показатель отмечен в Башкирии (52,0%), Краснодарском крае (53,1%), а также в Омской (53,5%), Кемеровской (53,6%) и Челябинской (53,8%) областях.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, ПСК по кредитным картам повышается почти непрерывно с конца 2024 года и в марте приблизилась к 55%. Эксперт объяснил, что рост ставки является следствием «низкого аппетита банков к риску и происходит на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка».

«В сложившихся условиях банки вынуждены делать основной акцент на управлении качеством портфеля, что приводит к усилению скоринговых фильтров и, соответственно, росту ПСК и ограничению не только выдачи новых кредиток, но и средних лимитов по ним», – заключил Волков (цитата по ТАСС).

Москва, Наталья Петрова

