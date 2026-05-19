Курс доллара на межбанке упал ниже 71 рублей впервые за три года

Курс доллара на российском межбанковском рынке во вторник опустился ниже 71 рубля. Это произошло впервые с 8 февраля 2023 года, следует из данных торгов.

К 13:12 мск курс доллара составил 71,34 рубля. Падение составило 1,10 рубля, или 1,52% относительно предыдущего закрытия торгов (72,44 рубля). До этого курс американской валюты в моменте опускался до 70,85 рубля.

В то же время курс евро на российском межбанковском рынке, по состоянию на 15:10 мск, падал на 1,8%, до 82,9 рубля.

Курс юаня на Московской бирже упал на 19 копеек, до 10,42 рубля. Показатель опустился ниже 10,5 рублей впервые с 8 февраля 2023 года.

Как пишет агентство Bloomberg, российский рубль настолько укрепился, что стал лучшей в мире валютой по отношению к доллару за этот квартал. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке, отмечается в публикации. Аналитики агентства указывают, что с начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%, достигнув отметки 72,6 за доллар. Это самый высокий показатель с 2023 года. Также отмечается, что рубль демонстрирует рост вопреки прогнозам экономистов второй год подряд. Это заставляет некоторых аналитиков считать его переоцененным по отношению к текущим экономическим условиям.

Укрепление рубля все больше выглядит как неотъемлемая черта экономики России, связанная как с дисбалансом на финансовом рынке из-за санкций, так и с жесткой денежно-кредитной политикой, отмечается в материале. Хотя укрепление валюты помогает снизить инфляционное давление, оно также сокращает доходы экспортеров и поступления в госказну.

Москва, Наталья Петрова

