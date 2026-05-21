ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных клиентами

Банк России направил кредитным организациям рекомендации, в которых предложил повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных. Такие операции могут свидетельствовать о легализации доходов, полученных преступным путем, и других противозаконных действиях, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ предложил банкам ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки. К примеру, к ним относятся значительный объем внесения на счет клиента – физлица наличных (например, в общей сложности не менее 5 млн рублей в течение 30 дней) и высокая доля таких операций с последующим их расходованием за небольшой период времени (например, в течение 10 дней) посредством совершения в значительном объеме переводов за рубеж. Также под пристальное внимание может попасть большое количество транзакций по внесению на счет клиента – физлица наличных в значительных объемах (например, не менее 10 операций, каждая из которых на сумму не менее чем 100 тыс. рублей в течение 30 дней) с последующим их расходованием за небольшой период времени. Также особое внимание предложено уделять юрлицам и ИП, которые вносят на счет наличные от 30 млн рублей за 30 дней, особенно если такие операции нехарактерны для бизнеса клиента.

«Такие меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества», – пояснили в Центробанке.

Москва, Наталья Петрова

