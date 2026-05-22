ЦБ рекомендовал банкам внимательно присмотреться к крупным суммам денег, поступающим клиентам

ЦБ РФ рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. Вопросы к человеку могут возникнуть, если на его счет в течение месяца было внесено не менее 5 млн рублей наличными, большая часть из которых потом переведена за рубеж, сообщает «Бизнес ФМ».

Для ИП и юрлиц пороговое значение составит 30 млн рублей в месяц. Усиление контроля не коснется клиентов-физлиц, чье финансовое положение и источники средств документально подтверждены.

«Для банка должно быть понятно объяснение: что это за бизнес или что это за денежные потоки. Если такого объяснения нет, то, соответственно, банк либо блокирует эти операции, либо приостанавливает их совсем и, соответственно, требует объяснения о том, что это такое. То есть откуда эти наличные поступают, с какой целью они поступают и так далее. Изучается пакет документов. Банк России сейчас потребовал повышенной подозрительности, повышенного контроля, и банки будут это исполнять», – пояснил «Бизнес ФМ» младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

По мнению эксперта, в первую очередь это затронет малый и средний бизнес, включая ИП. «Потому что именно эта часть бизнеса, во-первых, пытается уклоняться от налогов, находится в значительной мере в серой зоне. Это зарплата в конверте и расчеты наличными за оказываемые услуги. И, соответственно, именно они нуждаются в наличности, нуждаются в том, чтобы ее каким-то образом активизировать после оказания всех услуг и, соответственно, использовать уже в безналичном виде. Я думаю, это затронет в первую очередь, потому что крупные компании это в меньшей степени касается», – отметил эксперт.

Москва, Елена Васильева

