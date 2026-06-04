Объем международных резервов России стал меньше $750 млрд

Объем международных резервов России вновь сократился почти на $5 млрд и опустился ниже уровня $750 млрд. Об этом говорится в сообщении на сайте Центрального банка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 29 мая 2026 года составили 748,7 млрд долларов США, сократившись за неделю на 5,1 миллиарда долларов США, или на 0,7%, в основном из-за отрицательной переоценки», – уточнил регулятор.

Резервы России по состоянию на конец дня 22 мая составляли $753,8 млрд.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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