В МВД призвали не хранить деньги на привязанных к маркетплейсам картах

В МВД России предупредили, что держать крупную сумму денег на карте, которая привязана к маркетплейсам и сервисам доставки, крайне рискованно.

Для хранения сбережений лучше всего использовать карту, не задействованную в повседневных расчетах и интернет-покупках, посоветовали в ведомстве.

Также в министерстве рекомендовали установить в мобильном приложении банка ограничение на совершение интернет-транзакций или переводов в ночное время, передает ТАСС. Также стоит установить суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона, если карта используется для нерегулярных крупных накоплений.

Кроме того, в МВД напомнили о возможности установить самозапрет на кредиты через портал госуслуг.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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