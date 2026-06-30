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Объем торгов топливом на Петербургской бирже резко сократился

По итогам первой половины года объем торгов всеми марками бензина на Петербургской бирже снизился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,465 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В частности, только июне объем торгов бензином составил 610 тысяч тонн, сократившись в годовом выражении на 23,9%, дизтопливом – 1,076 млн тонн (минус 35,4%), авиакеросином – 60 тысяч тонн (минус 62,8%).

Общий объем всех торгов в июне снизился на 24,5% – до 2,311 млн тонн. При этом в денежном выражении оборот торгов составил 170,119 млрд рублей, сократившись только на 2,6%.

Напомним, в результате атак украинских беспилотников по энергетическим объектам внутри России в ряде регионов налюдается дефицит автомобильного топлива, в том числе на Урале и Сибири.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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