Мошенники уговаривают россиян обновить счет в Центробанке

В России выявили новую мошенническую схему, в результате которой граждане лишаются всех сбережений. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов и сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные. Далее они пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность.

«Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой «основной счет» в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые они сообщают», – говорится в сообщении регулятора.

Аферисты убеждают жертву, что проведение операции через банкомат исключит возможные ошибки со стороны сотрудников банка. При этом гражданин якобы сможет и дальше пользоваться своими средствами. «На самом деле человек вносит деньги на счета, которые принадлежат злоумышленникам, после чего они перестают взаимодействовать с жертвой. В переписке мошенники могут присылать «видеоинструкцию от Центробанка», – подчеркнулись в пресс-службе Банка России.

Регулятор напомнил, что ни его сотрудники, ни сотрудники государственных ведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам. Настоящие работники банков не требуют, чтобы клиенты сняли деньги для передачи их другим людям или для внесения на счет через банкомат. Кроме того, не существует «специальных» или «безопасных» счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести накопления для сохранности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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