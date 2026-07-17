Мошенники научились маскировать карты дропперов

Мошенники в России начинают маскировать карты дропперов для обхода защитных систем банков. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.
Аферисты проводят по картам дропперов обычные покупки, чтобы замаскировать их под карты рядовых клиентов и затруднить выявление противоправной деятельности банковскими антифрод-системами.
«Для магазина и банка это выглядит как обычная покупка. Человек оплачивает криптой посреднику, а тот проводит рублевую оплату с карты дроппера. Так по карте появляется обычная потребительская активность, а не только переводы денег», – пояснил эксперт.
По его словам, злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы под предлогом легкого заработка, а использование карты для чужих операций может привести к блокировке счета, ограничениям со стороны банка и интересу со стороны правоохранительных органов.
Москва, Зоя Осколкова
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