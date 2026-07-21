В России приняли закон для легального обращения криптовалют

В России приняли закон о цифровых валютах, который создает правовую основу для легального обращения криптовалют. Об этом сообщили в Государственной думе.

Закон «О цифровых валютах и цифровых правах» был принят во втором и третьем чтении депутатами парламента. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту.

Граждане РФ получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок и операций с ними.

Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Также ЦБ начнет вести реестр депозитариев, которые будут отвечать за учет и хранение криптовалют. К участникам рынка будут предъявляться жесткие требования по защите информации, чтобы не допустить утечек.

Как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального теста смогут приобретать цифровую валюту на биржах. Но неквалифицированные инвесторы смогут покупать лишь наиболее ликвидные криптовалюты в рамках установленного лимита – до 300 тысяч рублей в год через каждого посредника.

Кроме того, допускается купля-продажа ценных бумаг и российских цифровых прав за криптовалюты. А криптообменники смогут зачислять купленную криптовалюту только на счет покупателя.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением ряда положений, которые начнут действовать позже.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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