Эксперт назвал способ защитить деньги даже при краже пароля мошенниками

В настоящее время мошенники используют множество схем для того, чтобы выманить у людей деньги. При этом средства защиты также совершенствуются. Об этом напомнила бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева.

Даже если злоумышленники украли пароль к личному кабинету, деньги на банковском счете можно защитить с помощью двухфакторной аутентификации, которая работает как второй замок, рассказала эксперт агентству «Прайм».

«Сначала человек вводит то, что знает, обычно пароль или PIN-код. Затем подтверждает вход тем, что у него есть, например, телефоном, либо отпечатком пальца или лицом. Даже если пароль украден, одного его уже недостаточно», – пояснила Голяева.

Самый простой вариант – код из SMS. Он понятен почти каждому, однако считается базовым уровнем защиты: код можно выманить разговором или через фишинговый сайт.

Более надежный уровень – одноразовые коды из специального приложения. Они создаются на телефоне и не зависят от мобильной связи. Это хороший выбор для почты, «Госуслуг», социальных сетей и других важных аккаунтов.

Главный ключ к восстановлению остальных учетных записей – электронная почта, поэтому ее нужно защитить в первую очередь. Оптимальная пара для нее – уникальный пароль и приложение с одноразовыми кодами либо ключ доступа. В банковском приложении обычно уже используется зарегистрированное устройство вместе с PIN-кодом или биометрией, а важные операции подтверждаются отдельно.

Кроме того, стоит помнить, что никому нельзя сообщать коды из SMS и уведомлений, пароль, PIN-код и данные карты. Настоящему сотруднику банка они не нужны ни для отмены перевода, ни для блокировки операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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