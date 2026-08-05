Во втором квартале в России было совершено больше мошеннических операций с банкоматами, чем за весь 2025 год

Во втором квартале 2026 года в России было совершено 1,7 тыс. мошеннических операций с использованием банкоматов – больше, чем за весь прошлый год. Как сообщает РБК, эти данные взяты из статистики Центробанка. Речь идет о хищениях средств без открытия счетов, когда граждане под воздействием злоумышленников вносили наличные через банкоматы на счета мошенников. По сравнению с первым кварталом количество инцидентов увеличилось в 2,2 раза, а год к году – более чем в 76 раз.

Объем похищенных таким способом средств также вырос: за второй квартал было украдено 252,3 млн руб., за первый – 214,4 млн. Эти значения в последний раз были больше только по итогам третьего квартала 2024 года (336,3 млн руб.), но тогда ЦБ менял подход к методике подсчетов таких инцидентов из-за обновления отчетности банков. Для сравнения: в 2025 году средняя сумма хищений за квартал через банкоматы составляла около 99 млн руб., хотя эти показатели резко увеличились во втором полугодии, сообщает РБК.

Банк России квалифицирует как операции без добровольного согласия именно внесение средств через банкоматы, а не снятие. В последнем случае клиент де-факто совершает авторизованную операцию, вводя пин-код карты, а хищение происходит, когда он заново вносит средства через устройство уже на счета мошенников. Кроме того, злоумышленники могут просить жертву внести наличные средства, которые уже были у человека, на их счета.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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