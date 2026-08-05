ЦБ РФ увидел стабилизацию на топливном рынке

Руководство Банка России видет стабилизацию ситуации на топливном рынке, ее признаки появились в середине июля. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

«В середине июля появились признаки стабилизации ситуации на топливном рынке, в том числе благодаря мерам правительства. Участники (обсуждения) согласились, что значительная часть прямого влияния произошедшего удорожания топлива на текущую инфляцию уже реализовалась», – говорится в сообщении.

Москва, Анастасия Смирнова

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