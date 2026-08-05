Банк России прогнозирует повышение инфляции

По итогам сентября текущего года инфляция может ускориться до 6,3%. Об этом свидетельствует комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу Банка России.

Как следует из данных регулятора, основным драйвером ускорения инфляции в июне-июле стало подорожание нефтепродуктов. При этом ожидается, что к 2027 году инфляция вернется к целевому уровню в 4%.

Из доклада также следует, что инвестиции в 2026 году будут меньше ожидаемого уровня из-за слабых показателей начала года, но в долгосрочной перспективе (2027-2028 годы) ожидается их активное расширение.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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