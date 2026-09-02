Массовое внедрение расчетов в цифровых рублях стартовало с перебоями

В России с 1 сентября началось массовое внедрение нового платежного инструмента – цифрового рубля. 22 крупнейших банка должны были предоставить клиентам возможность открыть цифровой кошелек. Пользователи столкнулись с некоторыми трудностями при попытке открыть счет в цифровых рублях. Об этом пишет газета «Известия».

В настоящее время цифровой рубль доступен россиянам, у которых есть смартфон с операционной системой Android. Чтобы функционал появился, приложение банка необходимо обновить. Владельцам IPhone на iOs потребуется ждать, пока игроки рынка найдут способ доставить до клиентов новую версию утилиты.

В ряде кредитных организаций попытка завести счет сработала не с первого раза, а в других и вовсе не появилось соответствующей кнопки, сообщает издание. Например, в приложении одного из банков при нажатии на этот значок сообщается, что ведутся технические работы, подобные операции недоступны и появятся позднее.

Кроме того, открытие кошелька для третьей формы нацвалюты затягивалось на этапе проверки данных через «Госуслуги» – вместо пяти минут потребовалось больше получаса. Случались ошибки при выпуске сертификата, а отправка денег осуществлялась не с первого раза.

При этом, как отметили в одной из кредитных организаций, интерес к цифровому рублю со стороны россиян устойчивый, и несмотря на массовый характер запуска, количество обращений в контакт-центр по данной тематике остается минимальным и исчисляется единицами, все поступившие запросы касались исключительно уточнения порядка действий при открытии счета.

В Центробанке признали, что у клиентов некоторых банков возникают определенные неудобства при проведении отдельных операций с цифровыми рублями. В регуляторе добавили, что вместе с банками работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки устранить эти проблемы.

По словам аналитиков, пока далеко не у всех функционал работает в полную силу. Это связано с высокими требованиями Банка России в части сертификата безопасности, для реализации которых требуется время. Помимо этого, технические неурядицы могут быть обусловлены низкой заинтересованностью самих банков. На текущем этапе в силу низкой базы она не принесет существенной прибыли, поскольку россияне не готовы использовать этот вид денежных средств для оплаты. Эксперты прогнозируют, что в течение одной-трех недель банки реализуют этот функционал.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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