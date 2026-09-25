В России хотят поднять акцизы на алкоголь и сигареты сверх плана: на сколько вырастут ставки

В России собираются увеличить акцизы на алкогольную и табачную продукцию в 2027 году и в последующие два года сверх ранее утвержденного плана на 2027-2029 годы. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В частности, акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса в 2027 году может составить 35 рублей за литр, что на 6% выше, чем в 2026-м (33 рубля за литр). В 2028 году акциз могут увеличить до 36 рублей. В 2025 году были приняты поправки в Налоговый кодекс, устанавливающие акцизы на алкогольные напитки на 2027-2029 годы, но в новом документе показатели были проиндексированы в сторону повышения.

Пиво крепостью свыше 8,6 градуса в следующем году могут обложить акцизным сбором в 66 рублей против 62 рубля в 2026 году. В 2028 году – в 69 рублей за литр, в 2029 году – 72 рубля за литр.

Акциз на сидр, пуаре и медовуху в 2027 году может вырасти с 34 до 35 рублей за литр, в 2028 году – до 36 рублей, в 2029 году – до 37 рублей за литр.

Сбор для некрепленых вин в 2027 году планируется поднять со 148 до 158 рублей за литр (рост на 6,8%), в 2028 году – до 164 рублей, в 2029 году – до 171 рубля. На игристые вина акциз может вырасти до 170 рублей, в 2028 году – до 177 рублей, в 2029 году – до 184 рублей.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов на 2027 год акциз могут увеличить до 878 рублей за литр против 824 рублей в 2026 году, в 2028 году – до 913 рублей, в 2028 году – до 950 рублей.

Акциз на табак в 2027 году может вырасти на 6,5%, а на сигареты – на 6,6%. Сбор на табачную продукцию предложено установить на уровне 5520 рублей за 1 кг против 5182 рублей в 2026 году, в 2028 году – на уровне 5741 рублей, а в 2029-м – на уровне 5 971 рубля.

Ставку акциза на сигареты и папиросы в 2027 году хотят установить в размере 3491 рубль за тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены. При этом минимальный акциз составит 4741 рубля за тысячу штук против 4 452 рублей за тысячу сигарет. В 2028 году акциз на сигареты могут поднять до 3631 рубля за тысячу штук плюс 18 процентов расчетной стоимости, но не менее 4931 рубля. На 2029 год предложена ставка 3776 рублей плюс 18 процентов расчетной стоимости, но не менее 5128 рублей за тысячу штук.

Акциз на табак для изделий для нагревания в 2027 году может составить 11624 рубля за 1 кг против 10915 рублей в 2026 году, в 2028 году – 12089 рублей, а в 2029 году – 12573 рубля. Жидкости для электронных систем доставки никотина в 2027 году могут обложить акцизом в 52 рубля за 1 мл против 49 рублей в 2026 году, в 2028 году – в 54 рубля, в 2029 году – в 56 рублей.

По данным Минфина РФ, поступления акцизов от алкогольной и табачной продукции в федеральный бюджет в 2025 году составили 1,5 трлн рублей – это на 12% больше показателя предыдущего года.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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