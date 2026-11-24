Переводы на личные счета граждан от близких родственников, в том числе частые, не будут контролироваться в рамках законопроекта об автоматическом обмене данными между Банком России и Федеральной налоговой службой. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Также не будут контролироваться переводы, возникающие из жизненных ситуаций и не связанные с предпринимательской деятельностью.

Под проверки попадут операции с признаками систематического получения незадекларированных доходов. Речь идет о незарегистрированной предпринимательской деятельности и намеренном уклонении от уплаты налогов, передает ТАСС.

Для этого ЦБ и ФНС планируют наладить автоматический обмен информацией о денежных операциях. Новые правила будут распространяться на переводы с 1 января 2027 года. Операции за текущий год под проверку не попадут.

При этом сведения о банковских операциях граждан останутся под защитой налоговой тайны. Критерии отбора подозрительных переводов и порядок обмена данными согласуют Центробанк и ФНС.

Одним из основных критериев для представления информации об операциях по счетам физического лица в ФНС станет превышение порога совершения рисковых операций в размере 2,4 млн рублей в год. Такой порог соответствует максимальному доходу для самозанятого и размеру предельного дохода физлица для применения ставки НДФЛ 13%.

Сейчас данные об операциях по счетам физических лиц уже предоставляется банками, но только по запросам налоговиков в рамках налоговых проверок.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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