Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 года до 28 935 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ будет увеличен на 6,8% с нынешних 27 093 рубля.

Документ относится к бюджетному пакету и вступит в силу после официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Одновременно на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм, предусматривающих расчет МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период «в целях повышения качества планирования расходов и доходов бюджетов бюджетной системы России» МРОТ будут устанавливать с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

Как следует из заключения думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, такой подход позволит опираться на более актуальные и комплексные прогнозы, а не только на статистический показатель медианной зарплаты.

Госдума 24 ноября приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. За документ проголосовало 396 парламентариев, 37 – воздержались. Согласно принятому закону, расходы бюджета в 2027 году составят 48,8 трлн рублей, доходы – 43,3 трлн рублей. Дефицит ожидается в 2,2% ВВП. В 2028 и 2029 годах расходы составят 50,9 трлн и 53,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно. Дефицит – 1,9% ВВП.

Вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов назвал принятый закон непростым, но обеспеченным ресурсами и отвечающим внешним вызовам. «Те приоритеты, которые определены президентом, полностью обеспечены финансовыми ресурсами», – подчеркнул он (цитата по РИА Новости). Силуанов обратил внимание на то, что дефицит бюджета снижается по сравнению с уровнем текущего года, что в условиях проведения СВО, по его оценке, «дорогого стоит».

«Цена на нефть нас теперь меньше будет беспокоить, потому что цена отсечки снизилась с $59 до $50 за баррель. И мы в меньшей степени зависим уже от конъюнктурных колебаний цены на нефть. Уровень нефтегазовых доходов составит порядка 17% от всей доходной базы бюджета. Это минимальный уровень за последние годы. Поэтому с точки зрения устойчивости бюджета – хорошая конструкция», – рассказал он.

Министр также отметил, что ожидаемый дефицит бюджета РФ по итогам 2026 года будет меньше прогноза и составит около 3% или чуть ниже. В действующей редакции закона о бюджете дефицит на текущий год ожидается на уровне 3,2% ВВП.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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