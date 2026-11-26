Почти половина граждан России отказываются от выгодных банковских предложений, потому что боятся стать жертвой мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования сервиса «Выберу.ру».

«Около 46% опрошенных рассказали, что отказывались от выгодных банковских предложений из-за опасений столкнуться с мошенниками», – выяснили аналитики. Почти каждый второй из них делал это один раз за последний год, каждый третий упустил три-четыре предложения, а каждый пятый отказывался от подобных возможностей пять раз и более.

Треть граждан опасаются переходить по ссылкам в сообщениях о начислении кешбэка, а каждый четвертый настороженно относится к звонкам сотрудников банка с предложением изменить условия обслуживания или подключить дополнительную услугу.

Пятая часть (19%) россиян считают потенциально небезопасным получение бонусов, требующих подтверждения личных данных, а 16% не доверяют сообщениям о необходимости перевыпустить карту. Еще 9% опасаются использования QR-кодов для проведения оплаты.

При этом граждане стали значительно осмотрительнее. При получении подозрительного уведомления 38% заходят в мобильное приложение банка и проверяют, действительно ли там есть такая информация. А каждый четвертый звонит в кредитную организацию по номеру, указанному на официальном сайте или банковской карте. 18% проверяют адрес отправителя, номер телефона и ссылки, с которых поступило сообщение, а 11% ищут информацию об акции на официальном сайте банка.

Несмотря на осторожность, 42% чувствуют неуверенность даже после проверки, если предложение предполагает передачу персональных данных или совершение финансовой операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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