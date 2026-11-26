Госдума на пленарном заседании в четверг поддержала в первом чтении законопроект о конвертации накопительной части пенсии граждан, сформированной до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Документ был внесен в нижнюю палату российского парламента правительством в начале ноября. В случае принятия закона новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года. Изменения не коснутся страховой пенсии, которую назначает и выплачивает Социальный фонд России, учет баллов и стажа остается прежним.

Согласно проекту закона, пенсионные накопления так называемых «молчунов» (тех, кто никогда не подавал заявлений о переводе своих пенсионных накоплений в НПФ), которые учитываются в Социальном фонде России, направят в специальный негосударственный пенсионный фонд с обязательным государственным участием. Управлять их инвестированием продолжит ВЭБ.РФ.

Если пенсионные накопления уже находятся в НПФ, средства будут переведены на счета ПДС в тех же фондах. Сам переход, как обещают в Минфине, будет автоматическим и бесшовным – гражданам не придется самим подавать документы в различные организации.

При этом граждане, вне зависимости от того, где будет открыт счет ПДС, смогут в течение двух лет в рамках переходного периода выбрать любой НПФ для управления своими сбережениями без потери инвестиционного дохода.

Государство гарантирует сохранность личных внесенных средств в ПДС и накопленного дохода в сумме до 2,8 млн рублей.

В Минфине РФ рассчитывают, что новый механизм даст гражданам больше возможностей для управления пенсионными накоплениями и создания долгосрочных сбережений. Люди получат возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях (потеря кормильца, а также заболевания, требующие дорогостоящего лечения) и государственное софинансирование (до 36 тыс. рублей ежегодно в течение 10 лет), оформить налоговые вычеты, а также возможность гибко выбирать сроки и способы получения выплат. Кроме того, вложенные средства можно передавать по наследству.

Как сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, деньги из ПДС можно будет получить по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо через 15 лет с момента вступления в программу. «При особых жизненных обстоятельствах (дорогостоящее лечение, потеря кормильца) деньги можно забрать досрочно», – уточнил парламентарий. Кроме того, добавил он, предусматриваются как пожизненные, так и срочные выплаты, период которых зависит от выбранного НПФ, либо единовременная выплата при небольшой сумме накоплений.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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