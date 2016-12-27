Диеты способны довести людей до алкоголизма

Публикации за 27.12.16

Американские исследователи доказали, что алкоголизм может быть следствием строгих диет, которые предусматривают чрезмерно серьезные ограничения в приемах пищи. Ученые провели ряд экспериментов, которые доказали это предположение.

Как передает «МедикФорум», дело в том, что многие люди для поддержания идеального веса отказываются от различных продуктов и постоянно придерживаются строгих диет. Однако это может вызывать «побочный эффект» в виде пристрастия к алкоголю. Доказано, что, если человек получает в сутки менее 900 калорий, у него появляется сильное желание выпить алкогольный напиток.

Исследователи выяснили, что во время соблюдения таких строгих диет человек испытывает не только физический, но и моральный стресс. Потому у него появляется желание этот стресс снять при помощи выпивки.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.12.16

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