Ученые: Клетки головного мозга способны обновляться

Публикации за 12.01.17

Клетки головного мозга, отвечающие за защиту от инфекций и повреждений мозга, обновляются чаще, чем было принято считать ранее. К такому выводу пришли ученые Саутгемптонского университета, доклад которых опубликован на сайте вуза. По оценке медиков, это открытие может помочь при борьбе с психическими отклонениями и болезнью Альцгеймера.

«Микроглия постоянно сканирует мозг на предмет нарушений и исправляет их. Она как домработница. До сих пор мы считали, что микроглия восстанавливается так медленно, что человеческой жизни не хватит, чтобы восстановить все эти клетки. Но сейчас стало понятно, что можно говорить минимум о шести циклах их восстановления. Теперь для нас очень важно понять, как они взаимодействуют и регулируют работу других мозговых клеток, чтобы полностью изучить их потенциал», – сказал руководитель исследования доктор Диего Гомез-Никола.

По его словам, клетки микрогия, как оказалось, восстанавливаются в 10 раз быстрее, что позволяет им обновляться несколько раз за их жизненный цикл.

«Если мы поймем принципы работы микроглии, мы сможем разгадать загадку психиатрических и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера», – отметил Гомез-Никола.

Ученым уже удалось установить, что количество клеток микроглии остается неизменным на протяжение почти всей жизни человека.

Микроглия – особый класс клеток центральной нервной системы. Их основная функция – защищаться от различных инфекций и повреждений нервные клетки мозга, а также удалять продукты разрушения нервной ткани. Нарушение работы микроглии, например, ее чрезмерная активность может привести к гибели нейронов, что в свою очередь приводит к болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, рассеянному склерозу. Воздействие на микроглиальные клетки изучается в качестве возможного способа лечения некоторых психиатрических заболеваний и злокачественных опухолей мозга.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 12.01.17

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