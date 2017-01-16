ФАС хочет до минимума снизить цены на 95 лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулеза

Публикации за 16.01.17

Российские цены на 95 препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов завышены по сравнению с другими странами. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам второго этапа международного сравнительного анализа цен на лекарственные препараты, сообщается на сайте ведомства.

По всем выявленным случаям превышения зарегистрированных в России предельных отпускных цен производителей над минимальными ценами в референтных странах ФАС «планирует осуществить комплекс мер по их снижению до выявленного минимального уровня». Об этом сообщил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

При этом исследование показало, что в целом цены на эти препараты на 29% ниже минимальных цен в 38-ми странах мира, а по 58-ми позициям лекарственных препаратов цены в России оказались самыми низкими среди рассматриваемых стран.

Ранее ФАС потребовала, чтобы Минздрав соблюдал правила ведения реестра цен на лекарства. Отреагировать на предупреждение министерству необходимо до 13 января. В конце 2016 года Минздрав отказался исполнять правила ведения госреестра предельных отпускных цен производителей на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Ранее сообщалось, что с этого года правительство начнет обновлять список ЖНВЛП не один раз в год, а по мере появления новых лекарств. В первую очередь в перечень могут попасть новые лекарства от рака.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 16.01.17

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