Новосибирским ученым удалось «поймать» ген депрессии

Публикации за 17.01.17

В Институте цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) обнаружили ген, ответственный за возникновение и развитие депрессии. При исследовании были проанализированы данные примерно 2 тыс. человек, использовались данные голландского центра «Эразмус», сообщается на сайте института. Ученым удалось идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии. После этого голландские исследователи подтвердили полученный результат на независимой выборке людей, что позволяет считать его достоверным.

Доктор биологических наук Татьяна Аксенович отметила, что с точки зрения генетики, депрессия – уникальная болезнь. «Вклад генотипа в развитие депрессии примерно такой же, как и у шизофрении, но для шизофрении уже установлены десятки генов, которые контролируют возникновение и развитие этого заболевания. Для депрессии до сих пор не было надежно установлено ни одного гена», – подчеркнула она. Это связано со спецификой депрессии: эта болезнь имеет разнообразные проявления, пациенты отличаются по частоте, тяжести и продолжительности эпизодов. Также депрессия характеризуется сложной генетической архитектурой. По некоторым оценкам, для выявления ответственных за депрессию генов требуется обследовать свыше 50 тыс. человек.

Аксенович пояснила, что новосибирские ученые не стали рассматривать каждый генетический вариант отдельно, а «брали ген целиком и исследовали генотипы всех вариантов одновременно». «Более того, мы рассматривали только те генетические варианты, которые меняют структуру соответствующего белка. Еще одной нашей «фишкой» стало то, что мы изучали не диагноз, т. е. есть депрессия или нет, а сосредоточились на так называемых депрессивных симптомах», – рассказала она о методике исследования.

Для выявления таких симптомов существуют специальные опросники. Анализируя ответы, можно оценить степень предрасположенности к депрессии у человека или степень ее тяжести, когда заболевание уже проявилось. В результате такую характеристику можно применять к каждому человеку, в том числе и к здоровым, что также увеличивает информативность выборки.

Новосибирск, Зоя Березина

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