В Иванове жизнь девочки спасли вопреки «религиозным убеждениям» ее отца

Публикации за 18.01.17

В Иванове религиозно убежденный отец запретил делать маленькой дочке переливание крови, несмотря на угрозу ее жизни. Вопреки «убеждениям» папаши, врачам все же удалось спасти ребенка – после вмешательства прокуратуры и суда.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, инцидент произошел 13 января. В гематологическое отделение Ивановской областной клинической больницы поступила девочка с диагнозом «анемия тяжелая неопределенного генеза». Ребенок нуждался в срочном переливании крови. Но ее отец запретил переливание из-за «религиозных убеждений». К какой религии или секте принадлежит заботливый папаша – не уточняется.

Консилиум врачей подтвердил необходимость переливания крови ребенку по жизненным показаниям и подал заявление в прокуратуру Ленинского района города Иваново. Прокуроры быстро направили исковое заявление в суд, который в тот же день удовлетворил иск, решение суда было обращено к немедленному исполнению. Ребенку сделали переливание крови и спасли жизнь. Сейчас девочке оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом, как отмечает «Российская газета», даже у суде папаша выступал против переливании крови – по его «убеждениям» запрещено употреблять кровь человека и животных.

В прокуратуре Ивановской области добавили, что аналогичная ситуация в той же больнице была три года назад. Тогда благодаря оперативному обращению прокурора в суд жизнь ребенка также удалось спасти, причем счет шел буквально на минуты.

Иваново, Зоя Березина

Иваново. Другие новости 18.01.17

В челябинских школах отменили карантин. / Американец остался без зубов после взрыва электронной сигареты (ФОТО). / В Севастополе разваливаются спортивные площадки – и новые тоже. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»