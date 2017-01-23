Военным медикам прислали партию просроченных лекарств на 18 миллионов рублей / С переклеенными этикетками и поддельными сертификатами

Публикации за 23.01.17

Подрядчик Минобороны отправил в госпитали просроченные медикаменты, подделав документы на них. По информации главной военной прокуратуры (ГВП), ООО «РусБиомед» для исполнения госконтракта закупило партию просроченных аэрозолей и направило их Минобороны по стоимости полноценных препаратов. За это поставщики получили от министерства 18 миллионов рублей.

При пролверке в ГВП выяснили, что этикетки на упаковках со сроком годности аэрозолей были переклеены, а сертификаты о соответствии товара ГОСТу – подделаны. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Москва. Другие новости 23.01.17

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