Сладости, зубная паста и жевательная резинка провоцируют развитие рака

Публикации за 24.01.17

Группа ученых из Национального института сельскохозяйственных исследований (INRA) во Франции выяснила, что один из компонентов зубной пасты, жевательной резинки и еще целого ряда пищевых продуктов может вызвать раковые опухоли, пишет британская газета The Independent, ссылаясь на выводы исследования.

Ученые отметили, что у 40 % подопытных крыс, которым в воду подмешивали диоксид титана (Е 171), после завершения эксперимента появились наросты, которые могут вызвать опасные виды рака. Согласно выводам исследователей, Е 171 усваивается в кишечнике и потом через кровь распространяется по всему организму.

В настоящий момент ученые не берутся утверждать, что диоксид титана имеет такое же негативное влияние и на человека. Однако французские власти уже дали распоряжение изучить, насколько Е 171 безопасен для людей. Ожидается, что результаты исследования появятся в конце марта.

Более ранние эксперименты уже показывали, какой негативный эффект может повлечь за собой даже просто вдыхание диоксида титана. Испарения от малярной краски, в состав которой также входит это вещество, могут повлечь за собой развитие рака легких.

В настоящий момент Е 171 широко используется при изготовлении конфет, печенья, шоколада, жевательных резинок, а также зубной пасты и солнцезащитных кремов.

Москва, Мария Вяткина

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