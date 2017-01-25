Курица – это не только ценное мясо, но и антибиотики и их остатки / Исследование провело Роскачество

Публикации за 25.01.17

В половине проверенных Роскачеством охлажденных тушек цыплят-бройлеров обнаружены антибиотики или следы их применения – это 11 образцов. При этом в двух случаях было выявлено превышение допустимых норм по содержанию антибиотиков тетрациклиновых групп, что в России считается недопустимым.

Еще в девяти случаях эксперты Роскачества выявили в тушках цыплят содержание остатков нитрофуранов, хинолонов и кокцидиостатиков. Их использование не запрещено ни одним действующим в России обязательным стандартом безопасности, но этот факт лишает данные образцы возможности претендовать на государственный Знак качества.

Наличие в цыплячьих тушках антибиотиков и иных препаратов – серьезная проблема, потому что курицам могут скармливать те же вещества, что и человеку. После употребления человеком куриного мяса с антибиотиками в случае заболевания антибиотики уже не будут действовать на пациента либо их действие будет ослаблено.

Впрочем, есть в исследовании и радостная для потребителей информация: эксперты не нашли в образцах тухлых куриц.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 25.01.17

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