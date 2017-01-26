В Перми возбудили уголовное дело после смерти женщины с инсультом, «забытой» в автобусе

Публикации за 26.01.17

В Перми возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности» после смерти молодой женщины, у которой в автобусе случился инсульт. 33-летнюю женщину несколько часов возили по маршруту, приняв за пьяную.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, трагедия произошла в начале января, но в СМИ история попала лишь накануне. Известно, что вечером 13 января пассажирка ехала в автобусе №77. На конечной остановке после выхода всех пассажиров кондуктор заметила, что молодая женщина не вышла из автобуса и продолжала сидеть на пассажирском месте. Ни кондуктор, ни водитель не обратили на пассажирку внимания и начали новый круг следования по маршруту, который составлял более 1,5 часов в один конец. Спустя некоторое время кондуктор вновь заметила женщину, и поняв, что она находится без сознания попросила водителя вызвать скорую помощь.

«Дважды вызванная бригада скорой помощи не приехала. Последний вызов на подстанцию поступил лишь спустя 3 часа уже из автопарка», – подчеркивается в сообщении прокуратуры. Прибывшие по вызову медики срочно доставили пациентку в медучреждение, где ей был поставлен диагноз: «Геморрагический инсульт». Несмотря на реанимационные мероприятия, молодая женщина скончалась в больнице 19 января 2017 года, не приходя в сознание.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры Пермского края.

Пермь, Полина Николаева

Пермь. Другие новости 26.01.17

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