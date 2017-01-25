NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 25.01.17

В Перми женщину с инсультом 3 часа катали в автобусе / Позже она скончалась в больнице
Фото: transport_43 – LiveJournal

В Перми женщину с инсультом 3 часа катали в автобусе Позже она скончалась в больнице

В Перми женщину с инсультом три часа возили в автобусе, приняв за пьяную. В итоге она умерла в больнице. Её муж обратился с жалобой к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Татьяне Марголиной на то, что в январе этого года его жена умерла по вине перевозчика.

«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села на автобус №77. Через полчаса я позвонил, чтобы встретить её, но на звонок она не отвечала», – рассказал мужчина. По его словам, жену искали всей семьей три часа. Пока, наконец, около 24:00 телефон женщины не взял сотрудник автопарка, который сообщил, что она пьяна. Но оказалось, что пермячка находилась в предынсультном состоянии, пишет «АиФ. Пермь».

В аппарате омбудсмена сообщили, что в итоге женщину увезли в реанимацию с инсультом. Спасти врачам её не удалось: она умерла под утро в больнице. Мужчина винит в её смерти работников 77-го маршрута, которые не удосужились в течение трёх часов вызвать скорую. Он попросил Татьяну Марголину разобраться в ситуации. Омбудсмен обратилась в полицию, чтобы правоохранители дали оценку действиям работников автоперевозчика.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 25.01.17

В Италии из заваленного лавиной отеля извлекли еще девять тел. / На трассе в Приамурье «буханка» влетела под самосвал (ФОТО). Погибли три человека, еще один госпитализирован. / «Роскосмос» возвращает на завод двигатели для «Протон-М». Детали из драгметаллов во время сборки заменяли дешевыми аналогами.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter