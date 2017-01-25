В Перми женщину с инсультом 3 часа катали в автобусе / Позже она скончалась в больнице

Публикации за 25.01.17

В Перми женщину с инсультом три часа возили в автобусе, приняв за пьяную. В итоге она умерла в больнице. Её муж обратился с жалобой к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Татьяне Марголиной на то, что в январе этого года его жена умерла по вине перевозчика.

«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села на автобус №77. Через полчаса я позвонил, чтобы встретить её, но на звонок она не отвечала», – рассказал мужчина. По его словам, жену искали всей семьей три часа. Пока, наконец, около 24:00 телефон женщины не взял сотрудник автопарка, который сообщил, что она пьяна. Но оказалось, что пермячка находилась в предынсультном состоянии, пишет «АиФ. Пермь».

В аппарате омбудсмена сообщили, что в итоге женщину увезли в реанимацию с инсультом. Спасти врачам её не удалось: она умерла под утро в больнице. Мужчина винит в её смерти работников 77-го маршрута, которые не удосужились в течение трёх часов вызвать скорую. Он попросил Татьяну Марголину разобраться в ситуации. Омбудсмен обратилась в полицию, чтобы правоохранители дали оценку действиям работников автоперевозчика.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 25.01.17

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