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Здоровье

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Публикации за 30.01.17

Жесть в Подольске: пьяный врач изнасиловал находившуюся под наркозом пациентку

Жесть в Подольске: пьяный врач изнасиловал находившуюся под наркозом пациентку

Шокирующий случай произошел в больнице №2 подмосковного Подольска. Врач-реаниматолог изнасиловал 43-летнюю пациентку. Женщина находилась под воздействием сильных седативных препаратов. Она все же пыталась звать на помощь, но ее никто не услышал.

Преступление было совершено в ночь на 5 января. Когда об этом стало известно, реаниматолог объяснил, что был пьян и не осознавал своих поступков. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», сообщает СКР Подмосковья.

Подольск, Зоя Березина

Подольск. Другие новости 30.01.17

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