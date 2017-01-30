Жесть в Подольске: пьяный врач изнасиловал находившуюся под наркозом пациентку

Публикации за 30.01.17

Шокирующий случай произошел в больнице №2 подмосковного Подольска. Врач-реаниматолог изнасиловал 43-летнюю пациентку. Женщина находилась под воздействием сильных седативных препаратов. Она все же пыталась звать на помощь, но ее никто не услышал.

Преступление было совершено в ночь на 5 января. Когда об этом стало известно, реаниматолог объяснил, что был пьян и не осознавал своих поступков. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», сообщает СКР Подмосковья.

Подольск, Зоя Березина

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