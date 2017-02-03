Российские ученые нашли новый способ диагностики рака / Аппарат прошел успешные испытания на животных

Публикации за 03.02.17

Специалисты Фонда перспективных исследований разработали аппаратно-программный комплекс по диагностированию рака легких за счет анализа выдыхаемого воздуха. Устройство способно обнаружить в выдыхаемом воздухе сверхнизкие концентрации ряда веществ, которые указывают на развитие онкологического заболевания у человека.

Испытания проводились на животных, что позволило ученым доказать перспективность данного диагностического комплекса, который состоит из искусственной нейронной сети и обонятельного анализатора для обнаружения рака, передает Runews24.ru. Подчеркивается, что устройство способно выявить рак даже на ранних стадиях.

Москва, Иван Гридин

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