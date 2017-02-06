Российские больницы могут остаться без импортных медизделий / Иностранные медицинские инструменты не прошли госрегистрацию

Публикации за 06.02.17

Зарубежные производители, поставляющие на российский рынок медицинские изделия, не успели получить государственную регистрацию на некоторые виды медтехники. По разным данным до 40% мединструментов с нового года оказались запрещены к ввозу и обороту в России. В первую очередь перебои могут испытывать государственные больницы, так как именно они являются главными покупателями такой продукции.

Регистрационные удостоверения в Росздравнадзоре производители должны были заменить до 31 декабря 2016 года. В общей сложности за прошлый год ведомство выдало только 800 новых документов, еще около 14 тысяч удостоверений, подлежат замене, пишет «Коммерсант».

Так спустя месяц из 10 тысяч наименований медицинских изделий в стоматологии, зарегистрированных в России, около 4 тысяч новых бланков так и не получили. В результате крупные стоматологические компании были вынуждены снять с продажи часть товаров, среди них медицинские изделия различных категорий – от тяжелого оборудования до хирургических материалов.

Перебои с поставками медицинских инструментов могут возникнуть в государственных клиниках и больницах, так как именно они закупают большую долю изделий, не прошедших регистрацию.

По данным издания, Ассоциация международных производителей медицинского оборудования (IMEDA) ранее обращалась в властям с просьбой о продлении сроков замены документов. Минздрав даже подготовил проект документа, который бы позволил производителям перерегистрировать медизделия несколько позже. Однако проект до сих пор находится на рассмотрении в профильном департаменте правительства.

Москва, Зоя Осколкова

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