ВИЧ-инфицированным иностранцам разрешат въезд в Россию

Публикации за 13.02.17

Правительство РФ рассматривает возможность упрощения условий въезда и проживания в России иностранцев, инфицированных ВИЧ. Дело в том, что больные под угрозой депортации начинают скрывать свой положительный статус, это плохо сказывается на ситуации в сфере защиты здоровья населения. Более того, профильные ведомства по поручению вице-премьера Ольги Голодец проработают вопрос об оказании медпомощи ВИЧ-инфицированным гражданам других стран.

В настоящее время въезжать в Россию могут лица с положительным ВИЧ-статусом только в том случае, если на территории РФ у них есть близкие родственники. Для остальных иностранцев, больных вирусом иммунодефицита человека, въезд запрещен. На данный момент Россия является одной из 16 стран во всем мире, которая осуществляет депортацию ВИЧ-положительных лиц, не являющихся гражданами, передает «Коммерсант». В Европейском суде по правам человека не раз отмечали необходимость полного отказа от дискриминации ВИЧ-инфицированных лиц в России.

За последние четыре года было выявлено около 37 тысяч иностранцев, больных инфекционными заболеваниями, из них более 9 тысяч были ВИЧ-инфицированны, почти 13 тысяч болели туберкулезом, 15 тысяч являлись носителями инфекций, передающихся половым путем. В период с 2012 по 2016 год Роспотребнадзор принял 15,5 тысяч решений о нежелательности пребывания таких граждан на территории РФ.

Закон о депортации действует с 1995 года, но сейчас норма производит скорее обратный эффект. Многие мигранты, зная о своем ВИЧ-положительном статусе, опасаются выдворения и начинают скрывать болезнь. Покупают поддельные медицинские справки, в результате пропадают из поля зрения контрольных органов. Даже если их депортируют на родину, они находят способ вернуться под другим именем, при этом занимаются самолечением или не лечатся вовсе, что усугубляет эпидемиологическую ситуацию в России. В этой связи Голодец поручила проработать вопрос по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным иностранным гражданам. В частности, необходимо определиться с источниками финансирования. Как говорят эксперты, это могут быть личные средства пациента, либо деньги, выделяемые в рамках межгосударственных соглашений, а также средства системы добровольного медицинского страхования.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.02.17

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