В России разработали недорогой препарат для лечения рассеянного склероза

Публикации за 13.02.17

В Институте биоорганической химии (ИБХ РАН) разработан первый отечественный препарат для больных рассеянным склерозом – это тяжелое неизлечимое аутоиммунное заболевание. Препарат называется «ксемус» (xemus) и сейчас проходит финальную стадию клинических испытаний. Разработчики надеются, что к 2020 году он появится в аптеках, причем будет включен в систему ОМС и доступен больным бесплатно.

Заместитель директора института академик Александр Габибов рассказал «Известиям», что речь идет о создании эффективной поддерживающей терапии, позволяющей больному рассеянным склерозом быть социально активным. Габибов подчеркнул, что разработка – исключительно российская и уже запатентована. «Лечение применяемым сейчас копаксоном (западный препарат – прим. ред.) стоит тысячи долларов. Я думаю, что наш препарат будет гораздо дешевле», – подчеркнул Габибов.

По данным Минздрава, за 2014 год в России было зарегистрировано 67 тыс. 637 людей с рассеянным склерозом. В 2015 году число больных, вставших на учет, выросло до 72 тыс. 767 человек. Выявляемость рассеянного склероза продолжила расти и в 2016 году.

Работа над новыми препаратами от рассеянного склероза ведется регулярно. Помощь больным оказывается специалистами Федерального научного центра рассеянного склероза, которые участвуют в клинических испытаниях новых лекарств и медицинской техники.

Заведующий лабораторией нейроиммунологии, руководитель Центра рассеянного склероза ИМЧРАН, профессор Игорь Столяров отметил, что отечественная разработка представляется перспективной и «вселяет надежду», но лекарство должно пройти все клинические испытания.

Москва, Зоя Березина

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