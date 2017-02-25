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Здоровье

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Публикации за 25.02.17

В Саратове родственник пациентки избил в больнице медика

В Саратове родственник пациентки избил в больнице медика

Очередной случай избиения медработника – на этот раз в Саратове. Родственник пациентки ударил головой в лицо фельдшера. Инцидент произошел в городской больнице №9 сегодня рано утром.

Как сообщает «СарИнформ», конфликт произошел из-за того, что врач пытался помочь донести на носилках пациентку и разозлил этим сопровождавшего ее мужчину. В ответ на предложение о помощи медработник получил удар в лицо.

Сотрудники полиции задержали хулигана – мужчину 1984 года рождения. Возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД региона Дмитрий Рассказов. Причина конфликта устанавливается.

За последние несколько месяцев в разных регионах России произошло множество случаев нападения пациентов и их родственников на медицинских работников. Избивают как медиков «скорой», приехавших по вызову, так и врачей и медсестер в больницах. Нередко дебоширы находятся в неадекватном состоянии из-за обильных алкогольных возлияний.

Саратов, Полина Николаева

Саратов. Другие новости 22.02.17

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