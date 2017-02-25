В Саратове возбудили уголовное дело на избившего фельдшера «скорой»

Публикации за 25.02.17

В Саратове возбудили уголовное дело после избиения фельдшера «скорой» родственником пациентки. Как сообщает пресс-служба СКР, дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

Сегодня утром 33-летний горожанин, недовольный тем, как фельдшер скорой помощи транспортирует на носилках его 27-летнюю сожительницу в горбольницу №9 нанес медработнику удар головой по лицу. У фельдшера диагностировали перелом носа со смещением.

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Получены объяснения очевидцев. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемый уже привлечен судом к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Ему назначено наказание в виде ареста сроком на 12 суток. Во время отбытия злоумышленником административного наказания следователями будет рассмотрен вопрос о необходимости избрания ему меры пресечения.

Саратов, Полина Николаева

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