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Публикации за 27.02.17

Большинство россиян будут в Великий пост питаться, как обычно
кадр из фильма «12 стульев»

Большинство россиян будут в Великий пост питаться, как обычно

Большинство россиян – 73% – не собираются менять режим питания на время начавшегося сегодня у православных Великого поста. Полный пост в течение всех семи недель настроены соблюдать лишь 2% россиян. Частично поститься (отказаться от мяса или от спиртного) планируют 18% респондентов, а 4% опрошенных «Левада-центром» намерены поститься в последнюю, самую строгую неделю поста.

Треть опрошенных (30%) заявили, что готовы на время поста ограничить употребление спиртного. 15% готовы сократить свою сексуальную жизнь, 19% – развлечения и потребление развлекательной информации, сообщает «Интерфакс».

27 февраля у православных верующих начался Великий пост, который продлится семь недель и завершится с началом Пасхи – 16 апреля.

Традиция Великого поста возникла в древней, еще не разделенной христианской церкви, а сегодня сохранилась в основном у православных. В первые два и в последний день поста церковь рекомендует вообще не есть, а в остальное время соблюдать умеренность в еде, обходясь без мяса, яиц и молочных продуктов. Для беременных женщин, больных и занятых тяжелым трудом людей пост может быть не столь строгим.

Опрос был проведен 17-20 февраля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах РФ.

Москва, Зоя Березина

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