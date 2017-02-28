Ученые смогли состарить «бессмертные» раковые клетки

Публикации за 28.02.17

Ученые американского университета Джона Хопкинса нашли новый способ бороться с раком – у них получилось «состарить» злокачественные клетки. Биологам удалось подавить активность фермента теломеразы, так называемого ключа к «клеточному бессмертию», который препятствует старению злокачественных клеток, передает «Лента.Ru».

По словам ученых, при каждом повторении ДНК теломеры – концевые участки хромосом, защищающие гены от повреждения, сокращаются и в конечном итоге клетка погибает. Теломераза же добавляет повторяющиеся последовательности ДНК и позволяет клетке делиться неограниченно долго.

Ученые выяснили, какие гены участвуют в регуляции теломеразы с помощью библиотеки образующих шпильки малых РНК (shRNA). Эти молекулы снижают активность определенных участков ДНК, что позволяет определить их функции.

Биологи внесли 4675 малых РНК в раковые клетки HeLa и через 7 недель выяснили, что блокировать теломеразу на необходимых участках способны соединения, относящиеся к ингибиторам бромодоменсодержащего белка 4 (BRD4).

Один из таких ингибиторов— OTX015 – вызывает значительное укорочение теломер в клетках HeLa (раковых клетках).

Сообщается, что в настоящее время эти соединения испытываются в лечении рака костного мозга, включая лимфому и множественную миелому.

Балтимор, Мария Вяткина

Балтимор. Другие новости 28.02.17

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