NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 28.02.17

Ученые смогли состарить «бессмертные» раковые клетки

Ученые смогли состарить «бессмертные» раковые клетки

Ученые американского университета Джона Хопкинса нашли новый способ бороться с раком – у них получилось «состарить» злокачественные клетки. Биологам удалось подавить активность фермента теломеразы, так называемого ключа к «клеточному бессмертию», который препятствует старению злокачественных клеток, передает .

По словам ученых, при каждом повторении ДНК теломеры – концевые участки хромосом, защищающие гены от повреждения, сокращаются и в конечном итоге клетка погибает. Теломераза же добавляет повторяющиеся последовательности ДНК и позволяет клетке делиться неограниченно долго.

Ученые выяснили, какие гены участвуют в регуляции теломеразы с помощью библиотеки образующих шпильки малых РНК (shRNA). Эти молекулы снижают активность определенных участков ДНК, что позволяет определить их функции.

Биологи внесли 4675 малых РНК в раковые клетки HeLa и через 7 недель выяснили, что блокировать теломеразу на необходимых участках способны соединения, относящиеся к ингибиторам бромодоменсодержащего белка 4 (BRD4).

Один из таких ингибиторов— OTX015 – вызывает значительное укорочение теломер в клетках HeLa (раковых клетках).

Сообщается, что в настоящее время эти соединения испытываются в лечении рака костного мозга, включая лимфому и множественную миелому.

Балтимор, Мария Вяткина

Балтимор. Другие новости 28.02.17

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в утробе матери. / В калининградском доме престарелых умерли 5 постояльцев. Смерти последовали за массовым отравлением. / Смертельный ротавирус: в Москве умер 5-летний мальчик после разрешения лечиться дома.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter