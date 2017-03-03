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Здоровье

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Публикации за 03.03.17

Аптечные настойки продолжат продавать без рецептов

Аптечные настойки продолжат продавать без рецептов

Правительство РФ отказалось идеи продавать спиртосодержащие лекарственные средства по рецептам, пишут «» со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль.

По мнению чиновников, рецептурный отпуск обернулся бы дополнительной нагрузкой на страховые компании. В Минздраве, где данный вопрос также рассматривался, пришли к выводу, что ограничения для победы над «аптечным» алкоголизмом будет достаточно снизить объем и количество отпускаемых в одни руки пузырьков с препаратами.

«Сейчас каждый визит к врачу считается страховым случаем. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно», – заявила официальный представитель вице-премьера Наталья Платонова.

Напомним, после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогата. Вице-премьер заявлял в том числе о возможности введения продажи спиртосодержащих лекарств по рецептам со II квартала 2017 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.03.17

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