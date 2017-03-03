Аптечные настойки продолжат продавать без рецептов

Публикации за 03.03.17

Правительство РФ отказалось идеи продавать спиртосодержащие лекарственные средства по рецептам, пишут «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего алкогольную отрасль.

По мнению чиновников, рецептурный отпуск обернулся бы дополнительной нагрузкой на страховые компании. В Минздраве, где данный вопрос также рассматривался, пришли к выводу, что ограничения для победы над «аптечным» алкоголизмом будет достаточно снизить объем и количество отпускаемых в одни руки пузырьков с препаратами.

«Сейчас каждый визит к врачу считается страховым случаем. Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать таким образом выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно», – заявила официальный представитель вице-премьера Наталья Платонова.

Напомним, после массового отравления людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник» Александр Хлопонин поручил проработать методы защиты населения от употребления суррогата. Вице-премьер заявлял в том числе о возможности введения продажи спиртосодержащих лекарств по рецептам со II квартала 2017 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.03.17

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